Kuraklık Tunca Nehri'ni de vurdu, su akmıyor

Tarımsal sulamanın da arttığı bu dönemde, nehirdeki su seviyesi kritik düzeylere geriledi.
Akışın yavaşlaması ve su seviyesinin düşmesiyle Sarayiçi bölgesine geçişi sağlayan Kanuni Köprüsü ile Yalnızgöz Köprüsü çevresinde su akışının durduğu gözlendi.
Nehir yatağının su kalan bölümleri yosun ve otlarla kaplandı.
Su seviyesinin düşmesiyle nehre atılan çöpler de gün yüzüne çıktı.
Devlet Su İşleri Suakacağı İstasyonu'nda yapılan son ölçümde, Tunca Nehri’nin debisi saniyede 5 metreküp olarak kaydedildi.
Meriç Nehri'nde de su seviyesinin düştüğü gözlendi, nehrin debisi Kirişhane İstasyonu'nda 43 metreküp/saniye olarak ölçüldü.