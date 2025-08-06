Muşlu aileler evlat nöbetini sürdürdü

Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler, teslim olmalarını istedikleri çocuklarına seslerini duyurmaya çalıştı.

Aileler, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar taşıdı.

Eyleme katılan anne Ayten Koçhan, gazetecilere, yıllardır oğlundan haber alamadığını söyledi.

Çocuklarının yolunu gözlediklerini belirten Koçhan, "Yıllardır evlat hasretiyle yaşıyoruz. Oğlum, gelin devletimize teslim olun. Gittiğiniz yol, yol değil. Yeter artık. Anne ve babalar ağlamasın." dedi.

Baba Halit Altun ise yıllardır evlatlarının yolunu gözlediklerini ve onlara kavuşma ümitlerinin arttığını ifade etti.

Oğluna teslim olması çağrısında bulunan Altun, "Sesimizi duyuyorsanız dönün artık. Onlardan size fayda gelmez. Size ülkemizin, vatandaşlarımızın faydası dokunur. Yıllardır size kavuşma ümidiyle yaşıyoruz. İnşallah hasretimiz sona erecek, çocuklarımız dönecek." diye konuştu.