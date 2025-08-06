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Türkiye
AA 06.08.2025 11:58

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 20 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 20 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 20 şüpheli tutuklandı

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Çalışmalar kapsamında teknik ve fiziki takip yapan ekipler, 10 Temmuz-2 Ağustos'da Bahçelievler, Küçükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt, Büyükçekmece, Bağcılar, Çatalca, Kartal ve Esenler'de belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonlarda 20 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 159 kilo 800 gram skunk, 41 kilo 880 gram metamfetamin, 50 kilo 600 gram eroin, 72 kilo 480 gram kokain, 12 kilogram reçine esrar ile 133 bin 270 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 20 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucuların sergilendiği Vatan Caddesi'ndeki yerleşkede, bilgi aldığı personeli tebrik etti.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yıldız, operasyon ve ele geçirilen uyuşturucular hakkında bilgi vererek, "Gençlerimizi zehirlemeye, ailelerimizi parçalamaya çalışan hiçbir yapıya asla müsaade etmeyeceğiz. Geleceğimizi çalmaya çalışan bu karanlık odaklara geçit vermeyeceğiz. Uyuşturucuyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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