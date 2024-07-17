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Türkiye
AA 17.07.2024 23:12

Fethiye açıklarında 73 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 73 düzensiz göçmen yakalandı.

Fethiye açıklarında 73 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotograf: AA]

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, ilçe açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu yönlendirildi.

Ekiplerce, fiber karinalı lastik bottaki 3'ü çocuk 34 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Fethiye açıklarında 73 düzensiz göçmen yakalandı

İlçe açıklarında farklı zamanda görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan lastik botta ise 12'si çocuk 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Muğla Düzensiz Göçmenler
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