Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı 04:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fethiye açıklarında 25 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında lastik bot içinde 25 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, ilçe açıklarındaki lastik bot içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler tarafından durdurulan botta, 25 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Muğla Düzensiz Göçmenler
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