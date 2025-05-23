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Türkiye
AA 23.05.2025 02:35

Fatih'te çöken iki katlı metruk binada arama çalışmaları tamamlandı

Fatih'te çöken iki katlı metruk binanın enkazında arama çalışmaları tamamlanarak, binanın tamamen yıkımı gerçekleştirildi.

Fatih'te çöken iki katlı metruk binada arama çalışmaları tamamlandı

Ayvansaray Mahallesi Yatağan Hamamı Sokak'taki iki katlı metruk bina henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

İhbar üzerine adrese polis, sağlık, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, enkaz ve çevresinde köpekle arama çalışması yaptı.

Yapılan arama kurtarma çalışmalarının ardından binada kimsenin olmadığı tespit edildi.

Ekipler iş makineleri yardımıyla kısmen çöken binanın tamamını tehlike oluşturduğu gerekçesiyle yıktı.

Yaklaşık iki saat süren çalışmaların ardından metruk bina tamamen yıkılırken, sokağa saçılan molozlar da kaldırıldı.

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