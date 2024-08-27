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Türkiye
AA 27.08.2024 21:34

Fatih'te binada kısmi çökme: Bir kişi çöken yerle bir alt kata düştü

İstanbul Fatih'te, 5 katlı binadaki bir dairenin zemininde kısmi çökme meydana geldi. Çökme sonucu bir kişi, alt kata düşerek yaralandı. Kısmi çökme yaşanan bina ile bitişikteki iki bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

Fatih'te binada kısmi çökme: Bir kişi çöken yerle bir alt kata düştü
[Fotograf: AA]

Nişanca Mahallesi Alişan Sokağı'ndaki 5 katlı binadaki bir dairenin zemininde, henüz belirlenemeyen nedenle kısmi çökme meydana geldi. Bu sırada dairede bulunan E.M. çöken yerle bir alt kata düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralanan E.M'yi hastaneye kaldırdı.

Kısmi çökme yaşanan bina ile yanındaki iki apartman daha tedbir amaçlı boşaltıldı, binalarda yaşayan 35 kişi tahliye edildi.

Polis sokağın girişine şerit çekerek önlem aldı.

''Bina yıkılıyor zannettim, atladım kızımı aldım''

Eda Maden'in babası Musa Maden, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının banyoya girdiğini anlatarak ''Banyoya girdikten sonra bir kıyamet, gürültü koptu. Sonra baktım kızım aşağıya düşmüş. Ne olduğunu bilmiyorum, bina yıkılıyor zannettim, atladım kızımı aldım. 2-3 gün öncesinde de söyledik zaten, 'Tuvaletle ilgili bir sıkıntı var, bunu halledin.' dedik, 'Tamam hallederiz' dediler. En sonunda başımıza bu geldi'' diye konuştu.

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