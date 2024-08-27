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Türkiye
TRT Haber 27.08.2024 20:59

Terör örgütü propagandasına 3 tutuklama

DEM Parti İstanbul Gençlik Meclisi tarafından Esenyurt’ta düzenlenen futbol turnuvasında slogan atarak PKK terör örgütü propagandası yapan, aralarında partinin Esenyurt ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü propagandasına 3 tutuklama

İstanbul terörle mücadele ve istihbarat şube müdürlüğü ekipleri, 18 Ağustos'ta Esenyurt’ta düzenlenen futbol turnuvasında PKK terör örgütü yanlısı slogan atanlara yönelik çalışma başlattı.

İstanbul’da 4 ilçede 8 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

DEM Parti Esenyurt ilçe yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklandı, ilçe başkanların da aralarında bulunduğu 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 

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PKK/KCK Terör Örgütü Terörle Mücadele
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