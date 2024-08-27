Terör örgütü propagandasına 3 tutuklama

İstanbul terörle mücadele ve istihbarat şube müdürlüğü ekipleri, 18 Ağustos'ta Esenyurt’ta düzenlenen futbol turnuvasında PKK terör örgütü yanlısı slogan atanlara yönelik çalışma başlattı.
İstanbul’da 4 ilçede 8 ayrı adrese operasyon düzenlendi.
DEM Parti Esenyurt ilçe yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklandı, ilçe başkanların da aralarında bulunduğu 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.