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Türkiye
AA 08.01.2024 20:39

Fatih Camii imamına bıçaklı saldırı: Saldırgan gözaltına alındı

Fatih Camii İmamı Galip Usta ve cami cemaatinden bir kişi, namazdan sonra bir şüpheli tarafından bıçakla yaralandı. Saldırgan gözaltına alındı. İstanbul Valiliği, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.

Fatih Camii imamına bıçaklı saldırı: Saldırgan gözaltına alındı

İstanbul'da Fatih Camii’nde namaz sırasında sorun çıkaran şüpheli Ö.S, özel güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkarıldı.

Namazın ardından imam odasına giren ve Usta ile konuşmak istediğini belirten zanlı, imam ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden B.E'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli Ö.S. gözaltına alındı.​​​​​​​

Yaralıların hayati tehlikesi yok

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "08.01.2024 günü saat 19.15 sıralarında Ö.S. İsimli şahıs, Fatih Camii içerisinde slogan atarak cami içerisinde huzursuzluk çıkarmıştır. Fatih Camii imamı Galip Usta da şahsı uyararak dışarı çıkmasını istemiş. Ö.S. İsimli şahıs bu sırada Galip Usta ve Bilal Erdem’i bıçakla yaralamıştır. Şahıs, olayın ardından güvenlik görevlilerince yakalanarak gözaltına alınırken, Galip Usta ve Bilal Erdem, olayın ardından kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınmıştır. İki yaralının hayati tehlikesi bulunmamaktadır." denildi. 

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