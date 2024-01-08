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Türkiye
İHA 08.01.2024 19:39

Sakarya’da alev alev yanan evdeki 2 çocuk dumandan etkilendi

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 3 katlı binanın son katı alev alev yandı. Meydana gelen yangında evdeki 2 çocuk dumandan etkilendi.

Sakarya’da alev alev yanan evdeki 2 çocuk dumandan etkilendi
[Fotograf: İHA]

Tığcılar Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın son katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için seferber olurken, dairede dumandan etkilenen iki çocuğu da kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında çocuklar hastaneye sevk edildi.

Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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