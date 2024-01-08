Çok Bulutlu 9.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 08.01.2024 19:02

Malatya'da yasa dışı bahis operasyonu: 1 gözaltı

Malatya'da yasa dışı bahis operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da yasa dışı bahis operasyonu: 1 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis, kumar canlı yayın/videolarının paylaşıldığı sosyal medya hesaplarının K.K. tarafından yönetildiği tespit etti.

Ekipler, adresini belirledikleri şüpheliyi operasyonla yakaladı.

Zanlının ikametinde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyaller ise incelenmek üzere şube müdürlüğüne getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

ETİKETLER
Malatya
Sıradaki Haber
Muğla'da 25 düzensiz göçmen yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:33
Mersin'de kontrollü yıkım yapılan 5 katlı bina çöktü
19:26
Borsa günü yükselişle tamamladı
19:22
İsrailli işgalciler Batı Şeria’da Filistinlilerin mülklerine saldırdı
19:10
İtalya'nın 8 bölgesinde aşırı hava koşulları nedeniyle "sarı" uyarı verildi
18:30
Bakan Koca, 'Mossad ajanı doktor' iddiasını yalanladı: Haddi aşan sorumsuzlara cevap…
18:08
Muğla'da 25 düzensiz göçmen yakalandı
Japonya Öz Savunma Kuvvetleri depremden etkilenen insanlara yardım sağlıyor
Japonya Öz Savunma Kuvvetleri depremden etkilenen insanlara yardım sağlıyor
FOTO FOKUS
Savrulan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular
Savrulan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ