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Türkiye
TRT Haber 08.01.2024 17:30

Tutuşturmak için sobaya benzin döken kişinin yanmaktan kurtarıldığı anlar kamerada

Diyarbakır’da Z.E.’nin, sobayı tutuşturmak için döktüğü ve alev almasıyla yere bırakıp ayağıyla söndürmeye çalıştığı benzin bidonunun devrilmesiyle yangın çıktı. Z.E. ve yanındaki kedi, yardıma koşan arkadaşının kapıyı açmasıyla kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

5 Ocak’ta, Kocaköy ilçesine bağlı kırsal Çaytepe Mahallesi’nde bulunan bir yem satış bürosunda Z.E., sabah saatlerinde yaktığı odun sobasının daha çabuk tutuşması için elindeki bidonda bulunan benzini döktü. Bu sırada da telefonla konuşan Z.E’nin elindeki bidonu sobadan çıkan alevler sardı.

Bidonu panikle yere bırakan Z.E. bu kez ayağıyla söndürmeye çalıştı. Bidon devrilince alevler büroyu sarmaya başladı. Açık olan büronun kapısı da bu sırada kendiliğinden kapandı.

Panikleyen Z.E., bağırarak yardım istemeye başladı. Bu sırada sobanın yanında olan kedi de sağa sola koşarak kurtulmaya çalıştı.

Z.E.’nin sesini duyan arkadaşının yardımıyla kapı açılırken, bidon da dışarı çıkarıldı.

Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, çıkış anı ve Z.E. ile kedinin panik anları güvenlik kamerasına yansıdı. 

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