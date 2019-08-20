Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye genelinde Temmuz ayında 102 bin 236 konut satıldı.

Kamu bankalarının konut kredisini 0,99'a düşürmesi sektörü hareketlendirdi.

En çok konut İstanbul, Ankara ve İzmir'de satıldı

Konut satışları aylık bazda yüzde 66,7 arttı. Konut satışlarında İstanbul 17 bin 276 konutla ilk sırada yer aldı. İstanbul'u Ankara ve İzmir izledi.

En az satış olan iller Ardahan, Hakkari ve Şırnak olarak kayıtlara geçti.

Yabancılara konut satışı arttı

Geçen ay yabancılara 4 bin 192 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışları, yıllık bazda yüzde 46,7 arttı. Yabancıya satışlarda ilk sırada İstanbul bulunuyor.

Geçen ay Türkiye'den en çok Irak vatandaşları konut edindi.

Kaynak: TRT Haber