Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep'in içme suyu ihtiyacını 2050 yılına kadar karşılayacak olan Türkiye'nin içme suyu alanında Melen'den sonra en büyük yatırımı Düzbağ İçme Suyu Projesi'nin suyu, şehir merkezine verilmeye başlandı.

Açıklamada görüşleri yer alan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesine bağlı Helete (Düzbağ) Mahallesi'nden doğan Göksu Çayı'nın suyunu, Gaziantep'e akıtabilmek için 135 kilometre mesafeden 2,6 metre çapında borulardan oluşan isale hattı ve isale hattının şehre doğal eğimle su temini sağlayabilmesi için 3 bin 600 metre uzunluğunda 5,6 metre çapında tünel açtık. Bu bağlamda Gaziantep'in can suyu olacak Düzbağ'ın suyunu 2 Ağustos Cuma günü kente verdik. 100 bin tonluk içme suyu depomuza gelen suyla şehrin geneline günlük 129 bin 600 metreküp içme suyu temin ettik."

Gaziantep'in, 2023 yılı için öngörülen nüfusa şimdiden ulaştığını belirten Sönmezler, Göksu havzasından regülatör sistemiyle 599 bin 539 aboneyi kaliteli ve uygun maliyetli suyla buluşturduklarını kaydetti.

"Suyumuz sert ve kireç oranı yüksek"

Mevcut sistemin tamamen terfiye dayalı, yüksek enerji maliyeti olan, arıza durumunda şehrin susuz kalmasına yol açabilecek bir yapısı olduğunu aktaran Sönmezler, şöyle devam etti:

"Bu sorunları ortadan kaldırabilmek için Düzbağ en önemli çözümdü. Düzbağ'daki barajın yapımı uzun yıllar alabileceği için süreci hızlandırmak, kente suyu daha hızlı verebilmek için regülatöre dönüştürdük. Şu anda şebeke suyumuz sert ve kireç oranı yüksek. Bu suyun gelmesiyle Gaziantep'in suyunun kalitesi ve miktarı da arttı."

Sönmezler, 2050 yılına kadar Gaziantep'in içme suyuyla ilgili sorunu olmayacağını ifade ederek, "Dünyada artık su sürdürülebilir kentleşmede daha ön plana çıktı. Sağlıklı suya erişim şimdi çok daha önemli. Gaziantep, su fakiri bir şehir olduğu için gelecek projeksiyonlarında suyla ilgili problem yaşamamak için bu proje son derece önemli" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA