Ankara'da yürütülen soruşturmada Hava Kuvvetleri'nden ihraç edilen 19 personel için gözaltı kararı çıkarıldı.

Haklarında gözaltı kararı verilen 15 kişi, 7 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanarak gözaltına alındı.

4 kişinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber