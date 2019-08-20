Türkiye
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı
20 Ağustos 2019 Salı 11:25 - Son Güncelleme 20 Ağustos 2019 Salı 11:55
FETÖ'nün Hava Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik operasyonda, ihraç edilen 19 personel hakkında gözaltı kararı verildi, 15 kişi yakalandı.
Ankara'da yürütülen soruşturmada Hava Kuvvetleri'nden ihraç edilen 19 personel için gözaltı kararı çıkarıldı.
Haklarında gözaltı kararı verilen 15 kişi, 7 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanarak gözaltına alındı.
4 kişinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: TRT Haber
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.