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Türkiye
İHA 29.06.2024 21:56

Faciadan dönüldü: Takla atıp akaryakıt istasyonuna böyle daldı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde ana yol üzerinde kontrolden çıkan otomobil, takla atarak akaryakıt istasyonuna daldı.

Ters şekilde metrelerce sürüklenen otomobilde bulunan bayan sürücü yaralandı. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Saat 18.00 sıralarında Orhangazi ilçesi Yalova-Bursa karayolu, Orhangazi girişinde meydana gelen kazada Yalova’dan Bursa istikametine doğru gitmekte olan Çiğdem Doğan idaresindeki otomobil Orhangazi girişinde sürücünün kontrolden çıktı.

Takla atıp akaryakıt istasyonuna girdi Takla atan otomobil bir akaryakıt istasyonuna daldı.

Ters dönen otomobil yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra akaryakıt pompalarının yanında durdu. Kazada otomobil sürücüsü Çiğdem Doğan yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevkedildi. ilk müdahalesi burada yapılan Çiğdem Doğan ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Araçta bulunan evcil kedi de sağlık ekipleri tarafından alınarak yaralı sürücü ile birlikte hastaneye götürüldü.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

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Faciadan dönüldü: Takla atıp akaryakıt istasyonuna böyle daldı
Faciadan dönüldü: Takla atıp akaryakıt istasyonuna böyle daldı
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