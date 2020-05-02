Sürücüsü kontrolünü kaybetti, önce önündeki araca çarptı ardından kaldırıma çıktı. O sırada kaldırımda bekleyen bir kişi aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler Antalya'nın Alanya ilçesinde kaydedildi. Şekerhane mahallesi Bostancıpınarı caddesindeki kaza yürekleri ağızlara getirdi. Kaldırıma çıkan araç önce yayaların üzerine doğru gitti. Tam mağazaların içine girecekti ki sürücüsü direksiyonu kırıp kaldırım üzerinde ilerlemeye devam etti. Bu sırada kaldırımda bekleyen bir kişi aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Ezilmekten kurtulan kişi soğukkanlılığını koruyup kaza yapan araçtakilerin yardımına koştu. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.