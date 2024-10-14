Ezgi Apartmanı'na ilişkin 7 belediye personeli hakkında dava açıldı

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, Onikişubat ilçesinde, Ezgi Apartmanı'nın inşa edildiği ve tadilat yapıldığı dönemlerde görev alan 7 belediye personeli hakkında "hukuki ve fiili bağlantı" nedeniyle hazırlanan iddianame Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

2 Eylül 2024'te kabul edilen iddianamede, dönemin Kahramanmaraş Belediyesi görevlileri olan eski İmar İşleri Müdürü F.Y, mimarlar V.Ç. ve M.D. ile Onikişubat Belediyesi personeli İmar ve Şehircilik Müdür Vekili S.A, inşaat mühendisi A.G, inşaat teknikeri M.A.C. ve makine mühendisi M.Ş. hakkında "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.

Belediyenin ilgili birimine kusur atfı yapılan ve bilirkişi raporu doğrultusunda hazırlanan iddianamede şu ifadelere yer verildi:

"Kanuni düzenlemeler uyarınca şüphelilerin eylemlerinin taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçunu oluşturduğu, şüphelilerin görevlerini icra ederken ihmali davranışta bulunmaları sonucunda görevi kötüye kullanma suçunun unsurlarının da oluştuğu ancak 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 44 maddesinde düzenlenen fikri içtima kuralları gereğince şüphelilerin taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçu yönünden cezalandırılmaları gerektiği, zira Yargıtay 12.Ceza Dairesi'nin 18 Ekim 2023 tarih 2022/7981 Esas 2023/4116 Karar numaralı ilamında da bu yönde değerlendirme yapıldığı, bu itibarla şüphelilerin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranmaları sonucunda öngörülemeyecek neticenin gerçekleşmesinden dolayı taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçunu işledikleri yönünde haklarında kamu davası açmaya yeter şüpheye ulaşılmıştır."

Ayrıca iddianamede, kamu görevi yapan şahısların mesleklerini icra ederken dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışlar sergilemeleri nedeniyle mesleğin icrasından yasaklanmaları da istendi.