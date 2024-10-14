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Türkiye
AA 14.10.2024 21:50

Muğla açıklarında 48 düzensiz göçmen yakalandı, 48 göçmen kurtarıldı

Muğla açıklarında 9'u çocuk 48 düzensiz göçmen kurtarıldı, 48 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 4 kişi yakalandı.

Muğla açıklarında 48 düzensiz göçmen yakalandı, 48 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında can salında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 9'u çocuk 48 düzensiz göçmeni kurtardı, göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheliyi yakaladı.

Datça ilçesi açıklarında ise yelkenli teknede bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine sahil güvenlik ekipleri, İtalya rotası üzerinde hareket halinde durdukları yelkenli teknedeki 12'si çocuk 48 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheliyi yakaladı.

Göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Muğla Düzensiz Göçmenler
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