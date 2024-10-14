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Türkiye
TRT Haber 14.10.2024 18:01

Batmanlı çiğ köfte ustasının bisikleti bulundu

Batman'da çiğ köfte ustası İdris Ekinci, "Sayın hırsız bey" diyerek bisikletini çalan kişiye çağrıda bulunduğu videoyla sosyal medyada gündem olmuştu. Ekinci'ye müjdeli haberi Batman Emniyeti verdi. Bulunan bisiklet çiğ köfte ustasına teslim edildi.

"Sayın hırsız bey! Bak, sana 'sayın' diyorum, saygı gösteriyorum. Allah rızası için benim bisikletimi getir."

Bisikletini çalan hırsıza böyle seslenmişti, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Batman'da yaşayan İdris Ekinci'nin, bisikletini çalan hırsıza bu seslenişi karşılık bulmadı. Çiğ köfte ustasına müjdeli haberi Batman Emniyeti verdi.

Ekipler, hırsızlık şüphelesini tespit edip yakaladı ve Ekinci'nin bisikletini buldu. Bisiklet İdris Ekinci'ye teslim edildi.

Ekinci, "Hırsıza seslenmiştim; ‘Sayın hırsız bey! Hani benim kiram var şu an bisiklet alamıyorum.’ Ben seslenmiştim. Allah razı olsun sayın Bakanımız Ali Yerlikaya, sayın Valimiz Ekrem Canalp ve emniyet müdürümüz ve hırsızlık bürosu çalışanlarına çok çok çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bisikletini ihtiyaç sahibine verdi

Ekinci'nin bisikleti bulunmadan önce de mağduriyeti giderilmişti. Batman Valisi Ekrem Canalp kendisine bisiklet hediye etmiş, tezgahındaki çiğ köftenin tamamı da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatıyla satın alınarak Batmanlılara dağıtılmıştı.

Ekinci, bulunması halinde bisikletini ihtiyaç sahibi birine hediye edeceğini söylemişti, sözünü de tuttu.

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