Çatıdaki yangını bahçe hortumuyla söndürmeye çalıştı

İstanbul Pendik'teki inşaat halindeki binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. İnşaatta çalışan işçiler ve çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi.

Bir vatandaş ise hortumla yangını söndürmeye çalıştı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatıyı söndürdü.

Yangında ölen veya yaralanan olmazken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.