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Türkiye
AA 14.10.2024 14:06

Ankara'da taksiyi gasbeden 2 kişi tutuklandı

Ankara'da taksiyi gasbettikleri iddiasıyla Kırıkkale'nin Delice ilçesinde yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Ankara'da taksiyi gasbeden 2 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekipleri, 2 şüphelinin Ankara'da gasbettikleri taksiyle Kırıkkale yönüne geldikleri bilgisine ulaştı.

Aracı ilçe girişinde durduran Cinayet Büro ve Delice İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, takside bulunan S.P. ve A.E.A.'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramada, 1448 lira, 3 cep telefonu ve kesici alet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanan zanlılardan S.P'nin 18 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

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