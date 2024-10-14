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Türkiye
AA 14.10.2024 13:30

Üniversite öğrencisi Rojin'i arama çalışmaları 17'nci gününde

Van'da, kayıp üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları 217 personelden oluşan 52 ekiple devam ediyor.

Üniversite öğrencisi Rojin'i arama çalışmaları 17'nci gününde
[Fotograf: AA]

Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş'ten 27 Eylül'den bu yana haber alınamıyor.

Daha önce sahilde cep telefonu ile kulaklığı bulunan Kabaiş'i arama çalışmaları Van Valiliğinin koordinatörlüğünde hem göl hem de kıyı bölgelerinde aralıksız sürüyor.

Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD'dan 20 dalgıç ve gemi adamı, 5 gemi, 4 bot, jetski ve sonar cihazlarıyla gölün derinliklerini tarıyor.

Üniversite öğrencisi Rojin'i arama çalışmaları 17'nci gününde

Kayıp kızın bulunması için yürütülen çalışmalarda Çanakkale ve Samsun'dan getirilen ve görüntü kalitesi daha iyi olan yandan taramalı sonar cihazlar da kullanılıyor.

Çevik kuvvet, atlı polisler, jandarma personeli ve sivil toplum kuruluşları özel eğitimli arama kurtarma köpekleri, 2 polis helikopteri ve insansız hava aracıyla da kıyıdan ve havadan çalışma yürütülüyor.

217 personelden oluşan 52 ekip, sahile yakın yerleşim yerleri ile Bardakçı Mahallesi'ndeki metruk yapıları, sazlık alanları ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın 10 Ekim'de sosyal medya hesabından Kabaiş'e ait başörtüsünün bulunduğunu açıkladığı bölge başta olmak üzere tüm noktaları kontrol ediyor.

Kabaiş'in ailesi ve yakınları ise aramanın yapıldığı bölgede bekleyişini sürdürüyor.

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