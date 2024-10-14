Çok Bulutlu 20.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 14.10.2024 13:31

Rize'de toprak kayması

Rize'de bir sitenin önündeki toprağın kayması sonucu çocuk parkı ve istinat duvarı zarar gördü.

Rize'de toprak kayması
[Fotograf: AA]

Kentte dün gece saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Fener Mahallesi Yağmur Sokak'taki Ceylan Saray Sitesi'nin ön kısmındaki toprak kaydı.

Çocuk parkının da bulunduğu alandan kayan toprak, site önündeki istinat duvarını yıktı.

Rize'de toprak kayması

Can kaybının yaşanmadığı olayda, çocuk parkı ile istinat duvarı zarar gördü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, emniyet şeridiyle çocuk parkı ile sitenin kapalı otoparkını kullanıma kapattı.

Bölgede yağış, aralıklı devam ediyor.

ETİKETLER
Heyelan Rize Sağanak Yağış
Sıradaki Haber
Otobüsün bagajında 6 deve kuşu yavrusu ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:58
Adana Lezzet Festivali'nde hedef 1,5 milyon ziyaretçi
17:26
Katil Netanyahu, İran'a verilecek karşılığı görüşmek için "güvenlik toplantısı" yapacak
17:24
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
17:22
AB Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail'in Gazze'deki hastane yerleşkesi ve okul saldırılarını kınadı
17:11
Bir kilo zeytinin maliyeti 34,2 lira
16:49
"Eski ve yeni bakan arasında makam aracı krizi çıktı" iddiası yalanlandı
Hasta Dostları Hastanesi'nde prematüre bebekler İçin yeni bölüm
Hasta Dostları Hastanesi'nde prematüre bebekler İçin yeni bölüm
FOTO FOKUS
Çatıdaki yangını bahçe hortumuyla söndürmeye çalıştı
Çatıdaki yangını bahçe hortumuyla söndürmeye çalıştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ