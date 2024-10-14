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Türkiye
AA 14.10.2024 22:02

Beren Su'nun hayatını kaybettiği asansör kazasıyla ilgili 3 itfaiye görevlisi tutuklandı

Ankara'nın Sincan ilçesinde 23 Temmuz'da bir çocuğun asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin kusurlu bulunan 3 itfaiye görevlisi "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklandı.

Beren Su'nun hayatını kaybettiği asansör kazasıyla ilgili 3 itfaiye görevlisi tutuklandı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir apartmanın asansöründe mahsur kalan iki çocuktan B.S.B'nin, itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması sırasında asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Soruşturma kapsamında alınan bilirkişi raporunda itfaiye görevlileri E.A, B.Y. ve B.B'nin kusurlarının bulunduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, Başsavcılığın 25 Temmuz tarihli yazısı üzerine Ankara Valiliğinin söz konusu kişiler hakkında soruşturma izni verdiği, şüphelilerin buna itirazda bulunduğu anımsatıldı.

Bu itirazın reddedilmesi üzerine, 3 itfaiye görevlisinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, adliyeye sevk edilen şüphelilerin, Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklandığı bildirildi.

Açıklamada, olaya ilişkin soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.

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