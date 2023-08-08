Eyyam-ı bahur Elazığ'ı terk etmiyor

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının yarından itibaren hissedilir düzeyde artacağı ifade edildi.

Açıklamada, "Yapılan değerlendirmelere göre, Elazığ il genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının artarak salı gününden cumartesi gününe kadar mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerine çıkması beklenmektedir. Sıcaklıkların yükselişe bağlı olarak güneş ışınlarının dik geldiği saat 11.00 ile 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuk ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.