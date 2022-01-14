Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 06:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eyüpsultan'da kaza yapan sürücü otomobilini bırakıp kaçtı
[Fotoğraf: AA]
Eyüpsultan'da otomobille yol ayrımındaki bariyere çarpan sürücü aracı bırakıp kaçtı.
Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobil, Eyüpsultan-Kemerburgaz Yolu Hasdal Askeri Kışlası önünde yol ayrımındaki bariyere çarptı.
Kaza sonrası sürücü ve beraberindeki kişi, otomobili bırakarak kaçtı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürürken polis çevrede güvenlik önlemi aldı.
Bariyere saplanan otomobil çekici yardımıyla çıkarıldı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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