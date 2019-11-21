Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 4 gün önce düzenlediği operasyonda, eylem hazırlığında olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu kardeşler Mezin, Ahmet, Mahmut ve Musleh İ'nin işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden Ahmet ve Mahmut'un ikiz olduğu, zanlıların diğer kardeşi Ali İ.'nin örgüt saflarındayken çatışmada öldüğü belirtildi.

Operasyonda ele geçirilen dokümanlarda, terörist Ebubekir el-Bağdadi'nin ölümünün ardından yeni elebaşının seçilmesiyle ilgili bilgilere rastlanıldı.

Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA