Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın az bulutlu ve açık geçeceği bölgede, gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don olayı ile birlikte yer yer pus görülmesi bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Gece ölçülen en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Iğdır, Erzincan ve Erzurum'da 5, Ağrı'da 11, Ardahan ve Kars'ta 12 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıklarının, Erzincan'da 12, Iğdır'da 11, Erzurum, Kars ve Ağrı'da 9, Ardahan'da 7 olması bekleniyor.

Kaynak: AA