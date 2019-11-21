Lüks araç seyir halindeyken yandı21 Kasım 2019 Perşembe 08:11 - Son Güncelleme 21 Kasım 2019 Perşembe 08:36
İstanbul'da D100 Karayolunda seyir halindeki lüks bir otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Araç içindeki iki kişi son anda kurtuldu
Olay, saat 07.00 sıralarında İstanbul D100 Karayolu Kısıklı yol ayrımında meydana geldi. İçerisinde sürücüyle birlikte iki kişinin bulunduğu lüks araç seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.
2 kişi kendi imkanlarıyla arabadan çıktı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan kişilere ilk müdahale olay yerindeki sağlık ekiplerince yapıldı. Küle dönen otomobil kullanılamaz hale geldi
Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alırken yaralanan iki kişi olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürüldü.
Yangının neden çıktığı araştırılıyor.
Kaynak: İHA