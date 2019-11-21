Olay, saat 07.00 sıralarında İstanbul D100 Karayolu Kısıklı yol ayrımında meydana geldi. İçerisinde sürücüyle birlikte iki kişinin bulunduğu lüks araç seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

2 kişi kendi imkanlarıyla arabadan çıktı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan kişilere ilk müdahale olay yerindeki sağlık ekiplerince yapıldı. Küle dönen otomobil kullanılamaz hale geldi

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alırken yaralanan iki kişi olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürüldü.

Yangının neden çıktığı araştırılıyor.

Kaynak: İHA