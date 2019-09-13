Olay İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde Uluyol Caddesi'nde meydana geldi. Hadımköy'de bir fabrikada çalışan 2 kişi, Bayrampaşa'ya para çekmeye gitti.

Bankaya girerek para çeken çalışanlar araçlarına binecekleri sırada yanlarına üzerinde "evleniyoruz" yazısı bulunan bir araç yaklaştı. Araçtan inen gaspçılar fabrika görevlilerinden Kamil Aldağ'ı bacağından yaralayarak içerisinde 1,7 milyon lira olan çantayı alarak kaçtı.

Paranın Hadımköy'de bakır işleri yapan bir firmaya ait olduğu öğrenilirken polis camında "evleniyoruz" yazısı bulunan araçla kaçan 3 gaspçıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA



