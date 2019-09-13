İlçenin Toprakkale Mahallesi'nde ikamet eden köylüler, mahallede taşeron bir şirket tarafından yapılan yol çalışması sırasında işçilerce 3 tarihi mancınık güllesi bulunması üzerine durumu Erzurum Müze Müdürlüğüne bildirdi.

Olay yerine gelen arkeolog ve yetkililer, ağırlıkları yaklaşık 1,5 ile 2 ton arasında değişen tarihi taş mancınık güllelerinden ikisinin hasar gördüğünü tespit etti.

İncelemeler sonrası zarar görmediği tespit edilen 2 tonluk gülle, iş makinesini yardımıyla kamyona yüklenip Müze Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA