Türkiye
Denizli'de ambulans şarampole devrildi: 5 yaralı13 Eylül 2019 Cuma 18:52 - Son Güncelleme 13 Eylül 2019 Cuma 18:55
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, ambulansın şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Güney ilçesinden aldığı hastayı, Pamukkale Üniversitesi Hastanesine götüren Hasan Gürses idaresindeki ambulans, Sarayköy'ün Tosunlar Mahallesi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kaza nedeniyle bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücünün yanı sıra ambulansta bulunan Güldem Develi, Büşra Özkan, Ahmet ve Fatma Argün yaralandı.
Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
Etiketler: ambulans