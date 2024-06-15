Evlat nöbetini sürdüren babaların umutlu bekleyişi sürüyor

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1748'inci gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla eylem yapan diğer ailelerin, eski HDP il binası önünde evlat nöbetinde umutlu bekleyişi sürüyor.

9 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Ramazan için oturma eylemine katılan baba Recep Üçdağ, evladına kavuşuncaya kadar eylemini sürdüreceğini söyledi.

Oğlundan 2015'ten bu yana haber alamadığını ve evlat hasreti çektiğini belirten Üçdağ, bu Babalar Günü'nü de evladından ayrı geçirmenin hüznünü yaşadığını dile getirdi.

Tek amaçlarının çocuklarına kavuşmak olduğunu ifade eden Üçdağ, şöyle konuştu:

"Sadece evladımızı istiyoruz. Bu çok zor bir durum, bunu ancak yaşayan bilir. Oğlum kaçırılmadan önce öğrenciydi ve her Babalar Günü'nde küçük de olsa beni sevindirmek için hediyesini alıyordu. Oğlum gittiğinden beri her Babalar Günü zehir gibi, hüsranla geçiyor. İçimde bir özlem, bir hasret var. Bırakın gelin, güvenlik güçlerine teslim olun. Sizi kandırıyorlar, dağda size ölümden başka bir şey veremeyecekler. Önümüzde Babalar Günü ve bayram var, bize çifte bayram yaşatın."

"Evladıma hasretim"

Oğlu Mehmet için oturma eylemi yapan baba Nihat Aydın da bir Babalar Günü'nü daha evladından ayrı geçirmenin hüznünü yaşadığını belirtti.

Bu Babalar Günü'nün evladından ayrı geçireceği son Babalar Günü olması temennisinde bulunan Aydın, şöyle devam etti:

"9 yıldır oğlumdan ayrıyım, evladıma hasretim. Gönül isterdi ki bu bayramda, Babalar Günü'nde hem Gazzeli çocuklar hem de bizim evlatlarımız Babalar Günü'nü kutlasaydı. Maalesef mümkün değil, çocuklarımız bizden uzak. Evlatlarımızın gelmesini bekliyoruz. Oğlumun gelip bana sarılıp, 'Baba, sana hediye aldım' demesini çok isterdim."

"Bu hasrete artık dayanamıyorum"

Siirt'ten oğlu Sedat için oturma eylemine katılan baba Aydın Dağtekin ise oğluna kavuşma ümidiyle eylemini sürdürdüğünü kaydetti.

Oğlunun 2015'te belediyede staj görürken kandırılarak dağa götürüldüğünü kaydeden Dağtekin, "Oğlum gittiğinden beri ne gecem var, ne de gündüzüm. Oğlum bu Babalar Günü'nde gelip teslim olsa, dünyalar benim olur. Bizim ne bayramımız ne de Babalar Günü'müz var. Oğlumun gelip teslim olmasını istiyorum. Bu hasrete artık dayanamıyorum." ifadelerini kullandı.