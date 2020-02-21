Mustafa ve Sultan Karahan. Evlatlarını en son 5 yıl önce gördüler.

Oğulları Mehmet Karahan, 19 yaşında terör örgütü tarafından kandırılarak dağa çıkarıldı.

Diyarbakır annelerinin mücadelesi onlara umut oldu. Çocuklarına kavuşmak için oturma eylemine katıldılar.

[Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesine bağlı Erimli köyünden gelen anne Sultan ve baba Mustafa Karahan da 5 yıl önce 19 yaşında dağa götürülen oğlu Mehmet Karahan için oturma eylemine dahil oldu.]

Anne Karahan, Kürtçe yaptığı açıklamada, oğlunun 2015 yılında çalışmak için köyden ayrıldığını, bir daha da kendisinden haber alamadıklarını söyledi.

Oğluna kavuşmak için oturma eylemine katıldığını anlatan Karahan, "Ciğerim yanıyor. Çocuğumun 5 yıldır sesi kulağıma gelmedi. Ölü mü, yaşıyor mu bilmiyorum. Oğlumu istiyorum. İmanınız, vicdanınız yok mu, oğlumu verin bana." dedi.

Karahan, evladını çok özlediğini belirtti.

[Diyarbakır'ın Çınar ilçesinden gelen ağabey Mehmet Nur Alkan da 5 yıl önce 16 yaşında dağa götürülen kardeşi Mehmet Emin Alkan için oturma eylemine dahil oldu.]

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinden gelen ağabey Mehmet Nur Alkan da 5 yıl önce 16 yaşında dağa götürülen kardeşi Mehmet Emin Alkan için oturma eylemine dahil oldu.

Alkan, yaptığı açıklamada, kardeşinin 2015 yılında internet kafeye gitmek üzere evden ayrıldığını ve bir daha kendisinden haber alamadıklarını belirterek, yaptıkları tüm aramalara rağmen kardeşini bulamadıklarını söyledi.

Kardeşinin geçen yıl kendisini aradığını ve terör örgütü PKK'dan kaçmak istediğini bildirdiğini aktaran Alkan, "Kardeşimin dağda olduğunu biliyorum. Bir yıldır haberimiz yok. Kardeşim eğer beni görüyorsan, duyuyorsan kaç kurtar kendini. Güvenlik güçlerine teslim ol, artık bitsin. Buradan ayrılmayacağım." diye konuştu.

Güvenlik güçleri gerginliğinin büyümesini önledi

Bu arada, oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri ve il binasına giren HDP'liler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Yaşanan arbede sırasında annelerden Ayşegül Biçer, fenalık geçirdi. Biçer'e 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

Güvenlik güçleri gerginliğin büyümesini önledi.