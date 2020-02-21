Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, DHA
11 bin 27 kişinin pasaportunda bulunan idari tedbir kararı kaldırıldı
İçişleri Bakanlığı, bugünden itibaren 11 bin 27 kişinin pasaportunda bulunan idari tedbir kararının kaldırıldığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Pasaport Kanununda yapılan son düzenleme ile bakanlığımızın 2019/14 sayılı Genelgesi doğrultusunda Pasaport İdari Karar Komisyonu 20.12.2019 tarihinde çalışmalarına başlamıştır. Bu çalışmalar kapsamında, idari tedbir kararlarının kaldırılmasına yönelik başvurular İl Nüfus Müdürlüklerince alınmakta olup, 21.02.2020 tarihi itibariyle 11 bin 27 kişinin pasaportunda bulunan idari tedbir kararı kaldırılmıştır" denildi.
Etiketler: son dakika pasaport pasaport tedbir kararı İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel MüdürlüğüSon Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 10:18
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