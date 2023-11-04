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Türkiye
AA 04.11.2023 12:44

Evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Diyarbakır'da annelerin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

Evlat nöbetine bir aile daha katıldı
[Fotograf: AA]

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti, 1524'üncü gününde devam ediyor.

İstanbul'da 17 yaşındayken 2014'te kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Fırat için gelen anne Ziyamet Altunbey de annelerin eylemine dahil oldu.

Anne Altunbey, gazetecilere, evladına kavuşmak için eyleme katıldığını söyledi.

Oğlunun fırında çalıştığını ve kandırılarak dağa götürüldüğünü kaydeden Altunbey, "Seni çok özledim, her gün ağlıyorum. Küçüktün seni kandırıp götürdüler. Kaç yıl oldu? Evladımdan haber alamadık. Neredeysen çık gel. Oğlumu bulmak ve ona kavuşmak için geldim. Evladımı HDP ve PKK'dan istiyorum. Oğlumu versinler. Evladımı almadan buradan gitmeyeceğim." diye konuştu.

Evladına güvenlik güçlerine "teslim olması" çağrısında bulunan Altunbey, eylemi kararlılıkla sürdüreceğini kaydetti.

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Diyarbakır Evlat Nöbeti
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