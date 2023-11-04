Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, İstanbul'da etkili olacak rüzgar fırtınaya dönüşecek. Kuvvetli rüzgarın öğle saatlerinden itibaren etkisini artırması bekleniyor.

Marmara'nın kuzey ve batısı ile kıyı Ege'de de kuvvetli fırtına yaşanacak. Rüzgarın hızının yer yer 100 kilometreye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir'in batı ilçelerinde etkili olacak.

GETAŞ, Çanakkale Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada arasındaki seferleri iptal etti.