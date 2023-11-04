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Türkiye
TRT Haber 04.11.2023 12:41

Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Meteoroloji, İstanbul, Trakya ve Ege'nin kıyı kesimleri için fırtına ve yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji'den fırtına uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, İstanbul'da etkili olacak rüzgar fırtınaya dönüşecek. Kuvvetli rüzgarın öğle saatlerinden itibaren etkisini artırması bekleniyor.

Marmara'nın kuzey ve batısı ile kıyı Ege'de de kuvvetli fırtına yaşanacak. Rüzgarın hızının yer yer 100 kilometreye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir'in batı ilçelerinde etkili olacak.

GETAŞ, Çanakkale Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada arasındaki seferleri iptal etti.

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