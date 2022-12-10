Çocuklarının kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin Diyarbakır il binası önündeki oturma eylemi sürüyor.

Evlat nöbetine bir aile daha katıldı. 2014'te kaçırılan Suat Sarıtaş'ın annesi ve ağabeyi, Erzurum'dan Diyarbakır'a giderek oturma eylemi başlattı.

Diyarbakır Annelerinin evlat nöbetinde aile sayısı 339'a yükseldi.

3 Eylül 2019'dan bu yana süren eylemde ailelerden 39'u çocuklarına kavuştu.