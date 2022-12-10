Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi 14:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
BUDO seferlerine lodos engeli
[Fotograf: AA]
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüsü seferlerinden 6'sı lodos nedeniyle yapılamayacak.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) hattında 15.00, 16.45 ve 19.15 saatlerindeki seferler gerçekleştirilemeyecek.
İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) hattında 16.30, 18.00 ve 19.30 saatlerindeki seferler de iptal edildi.
Etiketler: Fırtına Bursa İstanbul Deniz Otobüsü
Son Haberler
- 14:18
- 14:21
- 14:20
- 13:59
- 13:40
Sıradaki Haber
Ankara servis minibüsüyle otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz