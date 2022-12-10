Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi 12:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara servis minibüsüyle otomobil çarpıştı: 3 yaralı
[Fotograf: AA]
Ankara'nın Altındağ ilçesinde otomobille servis minibüsünün çarpışması sonucu 3 kişi hafif yaralandı.
Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde seyir halinde olan A.Ö.A. idaresindeki otomobil, Celal Esat Arseven Caddesi'nde ilerleyen H.K yönetimindeki servis minibüsü ile kavşakta çarpıştı.
Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği servis minibüsü orta refüje çarptıktan sonra devrilirken, sürücü ve minibüsteki 2 kişi hafif yaralandı.
Servis minibüsünde bulunanlar kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.
112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Ankara Trafik Kazası
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