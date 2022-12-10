Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi 12:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kağıthane'de otomobil dereye yuvarlandı
[Fotograf: DHA]
Kağıthane'de kontrolden çıkarak dereye yuvarlanan otomobildeki çift yaralandı.
Yahya Kemal Mahallesi Güzeldere Caddesi'nde, Dilara Çalış'ın kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma sonra demir korkuluklara çarparak dereye yuvarlandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, ters dönen araçta sıkışan Dilara Çalış ve eşi Metin Çalış'ı kurtardı. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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