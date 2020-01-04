Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Tek arzuları kendilerinden koparılan evlatlarına kavuşmak olan ailelerin sesini tüm Türkiye duydu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğini her fırsatta dile getirdiği Diyarbakır annelerini, Bakan Soylu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Avrupa Parlamentosu üyesi Tomas Zdechovsky ve büyükelçilerin yanı sıra siyasetçi, sanatçı, gazeteci, yazar, sporcu, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, kanaat önderi, din adamı, şehit ailesi, gazi, esnaf, muhtar, öğretmen ve gurbetçiler olmak üzere toplumun her kesiminden 5 bine yakın kişi ziyaret etti.

Acıların paylaşıldığı, desteklerin iletildiği ziyaretlerde kimi zaman dualar okundu kimi zaman da duygusal anlar yaşandı, gözyaşı döküldü.

'Yavrularımızı istiyoruz, onlar için buradayız'

Yeni yılın ilk günlerinde de ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla soğuk havaya aldırış etmeden bekleyişini sürdüren annelerden Hatice Levent, kızı Fadime için yaptığı eyleme kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

Levent, "Günlerdir anneler ve babalar olarak buradayız. Tüm yavrularımızı geri versinler. Ne istediniz garibanlarımızdan? Yavrularımızı istiyoruz, onlar için buradayız." dedi.

Kızına seslenen Levent, "Beni duyuyorsan dön gel kızım. Seni çok özledim Fadime'm. Dört duvar arasında ağlaya ağlaya bittim. Seni istiyorum yavrum gel artık." ifadelerini kullandı.

Ağrı'dan gelerek 4 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan kızı Çiğdem için eylemini sürdüren baba Yasin Kaya, 122 gündür çocukları için nöbette olduklarını, yavrularının dönmesini umut ettiklerini belirtti.

Evladından ayrı olduğunu için çok acı çektiğini dile getiren Kaya, "Evimi yıktılar, ailem darmadağın oldu onların yüzünden. Çocuğumu istiyorum. Kızım beni duyuyorsan, fırsatını bulduğunda PKK'dan kaç gel, güvenlik güçlerimize teslim ol. Seni yeniden okutacağım." dedi.

Annesini TRT Kürdi ekranında görünce dönmeye karar verdi

Diyarbakır'da 14 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan Mekiye Kaya, HDP İl Binası önünde oturma eylemi yapan annesini TRT Kürdi ekranlarında görmesi üzerine, kaçırılışından 5 yıl sonra güvenlik güçlerine teslim oldu.

Bağlar ilçesinden 5 yıl önce, 14 yaşındayken dağa çıkarılan ve geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan Mekiye Kaya, emniyetteki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Annesi Hüsniye Kaya'nın HDP İl Başkanlığı önünde yaptığı oturma eylemini görüp örgütten kaçarak 5 yıl aradan sonra ailesine kavuşan Mekiye Kaya, ailesiyle yeniden bir araya gelmenin sevincini yaşıyor.

TRT Kürdi'ye yaşadıklarını anlatan Mekiye Kaya, 5 yıl sonra yeniden ailesine döndüğü için çok mutlu olduğunu, annesi, babası ve akrabalarını görmenin sevincini yaşadığını söyledi. Ayrı kaldığı süreçte ailesinin hiç aklından çıkmadığını ifade eden Kaya, "Zaten kandırıldım, HDP binasına gittim. Beni oradan götürdüler. Doğrudan Suriye'ye geçtim, başka yere gitmedim." dedi.

Kaya, annesinin Diyarbakır HDP il binası önünde eylem yaptığını TRT Kürdi ekranında gördüğünü belirterek şunları kaydetti:

"Annemin eylem yaptığını, oturma eylemi yaptığını TRT Kürdi'den gördüm. Ben de fırsat bulunca, 'Ya ölürüm ya da aileme kavuşurum' dedim. Geldim, aileme kavuştum. Coşkuyla, heyecanla geldim, çok mutlu oldum. Annemin de yüreği rahat etti, benim de. İyi ki aileme döndüm. Her şeyden önce aileme döndüm. Dünyaya yeniden gelmiş gibiyim. Yeni doğmuş bir bebek nasılsa öyleyim. İnşallah HDP önünde eylem yapan tüm annelerin çocukları da benim gibi evlerine dönerler. Küçücük çocuklar oralarda perişan oluyor, eve dönmelerini çok isterim."

'Evlat nöbetinden' etkilenen terörist teslim oldu

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde sürdürdüğü oturma eyleminden etkilenerek örgütten kaçan PKK'lı terörist, Batman'da ailesiyle buluşturuldu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 16 yaşındaki S.B, 2016 yılında Batman'dan Diyarbakır'a, terör örgütü PKK'nın çukur kazarak gerçekleştirdiği saldırılar sırasında da Mardin'in Nusaybin ilçesine götürüldü. Daha sonra Irak'a gönderilen S.B, terör örgütü PKK'nın kamplarında silah eğitimi aldı.

S.B, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerinden etkilenerek, örgütün Irak'taki kamplarından kaçtı.

Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim olan S.B, Batman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine getirildi. S.B, daha sonra ailesiyle bir araya getirildi.

Emniyetteki ilk ifadesinde duyduğu pişmanlığı dile getiren S.B'nin, HDP aracılığıyla terör örgütü PKK'ya katıldığını söylediği öğrenildi.

"Yolunu gözlüyoruz"



Bitlis'in Güroymak ilçesinden 5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Okan için Diyarbakır'a gelerek oturma eylemine katılan Ekrem Gökkuş, tüm girişimlere rağmen evladını terör örgütünün elinden alamadıklarını belirtti.

Oğlunu almadan buradan gitmeyeceğini anlatan Gökkuş, "5 senedir ne gece gecemiz ne gündüz gündüzümüz. Hep onun yolunu gözledik, hala da gözlüyoruz." ifadelerini kullandı.

Çocuklarına kavuşan aileleri görünce sevindiklerini dile getiren Gökkuş, "Allah bize de nasip etsin. Onlar geldi, sanki bizim çocuklarımız geldi. O kadar sevindik. Allah kimsenin gözünü yolda bırakmasın. Ömür boyu senin yolunu gözleyeceğim." şeklinde konuştu.

Gökkuş, oğluna, güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA