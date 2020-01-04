Kar kimine eğlence kimine çile oldu04 Ocak 2020 Cumartesi 07:02 - Son Güncelleme 04 Ocak 2020 Cumartesi 07:02
Kar yağışı yurdun birçok yerinde etkisini sürdürüyor. Kar nedeniyle bazı yerlerde ulaşımda aksamalar yaşanırken, yağışı eğlenceye dönüştürenler de vardı.
Yurt genelinde etkili olan kar yağışı, kimi için eğlenceye dönüşürken, sürücüler için de çileye dönüştü.
Erzincan'da kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı
Erzincan-Sivas kara yolunda ulaşım kar ve tipi nedeniyle güçlükle sağlanıyor.
Sakaltutan Geçidi'nde ağır tonajlı araçların zincirsiz yola devam etmesine izin verilmedi.
Karayolları ekipleri, yolları kardan temizleyip tuzlama yaparak trafiği açık tutmaya çalışıyor.
Bayburt'ta kapanan yollar için ekipler seferber oldu
Bayburt'ta kar yağışı nedeniyle 28 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, kapanan yolları açmak için seferber oldu.
Bayburt - Erzurum karayolu Kop Dağı Geçidi'nde zincirsiz yola giren ağır tonajlı araçlar zor anlar yaşadı. Birçok araç sürücüsü kaygan yolda ilerleyemeyip yol kenarında beklemek zorunda kaldı.
Geminbeli Geçidi'nde çok sayıda tır mahsur kaldı
Sivas'ı Karadeniz'e bağlayan 2010 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde çok sayıda tır, yolda mahsur kaldı.
Bazı tırlar iş makinelerine bağlanarak çekildi.
Kara yolunda tuzlama ve küreme çalışması yapıldı.
Sivas'ta vatandaşlar kar yağışını eğlenceye dönüştürdü
Sivas'ın tarihi kent meydanında da kartpostallık görüntüler oluştu.
Vatandaşlar bol bol fotoğraf çekindi, kartopu oynadı.
Erzurum beyaza büründü
Erzurum'un Şenkaya ve Oltu ilçeleri de beyaza büründü.
Vatandaşlar kar altında yürüyüş yaptı, kartopu oynadı.
Gümüşhane'de kar yağışı vatandaşları sokağa döktü
Gümüşhane’de etkili olan kar yağışı birkaç saatte 5 santimetreyi aşınca vatandaşlar uzun zamandır bekledikleri manzaranın tadını çıkarmak için caddelere akın etti.
Büyük kısmı üniversite öğrencileri ve ailelerden oluşan kalabalık kitleler özellikle 15 Temmuz Zafer Meydanı, Fatih Parkı ve Belediye önündeki parkta buluştu.
Müzik eşliğinde horon oynayıp halaylar çeken vatandaşların yanısıra birbiriyle kartopu oynayan gençlerin sesleri gece sessizliğinde caddeleri kapladı.
Kaynak: TRT Haber, İHA