Yurt genelinde etkili olan kar yağışı, kimi için eğlenceye dönüşürken, sürücüler için de çileye dönüştü.

Erzincan'da kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı

Erzincan-Sivas kara yolunda ulaşım kar ve tipi nedeniyle güçlükle sağlanıyor.

Sakaltutan Geçidi'nde ağır tonajlı araçların zincirsiz yola devam etmesine izin verilmedi.

[Fotoğraf: DHA]

Karayolları ekipleri, yolları kardan temizleyip tuzlama yaparak trafiği açık tutmaya çalışıyor.

[Fotoğraf: DHA]

Bayburt'ta kapanan yollar için ekipler seferber oldu

Bayburt'ta kar yağışı nedeniyle 28 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, kapanan yolları açmak için seferber oldu.

[Fotoğraf: İHA]

Bayburt - Erzurum karayolu Kop Dağı Geçidi'nde zincirsiz yola giren ağır tonajlı araçlar zor anlar yaşadı. Birçok araç sürücüsü kaygan yolda ilerleyemeyip yol kenarında beklemek zorunda kaldı.

[Fotoğraf: İHA]

[Fotoğraf: İHA]

Geminbeli Geçidi'nde çok sayıda tır mahsur kaldı

Sivas'ı Karadeniz'e bağlayan 2010 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde çok sayıda tır, yolda mahsur kaldı.

Bazı tırlar iş makinelerine bağlanarak çekildi.

[Fotoğraf: İHA]

Kara yolunda tuzlama ve küreme çalışması yapıldı.

[Fotoğraf: AA]

Sivas'ta vatandaşlar kar yağışını eğlenceye dönüştürdü

Sivas'ın tarihi kent meydanında da kartpostallık görüntüler oluştu.

[Fotoğraf: AA]

Vatandaşlar bol bol fotoğraf çekindi, kartopu oynadı.

[Fotoğraf: AA]

[Fotoğraf: AA]

Erzurum beyaza büründü

Erzurum'un Şenkaya ve Oltu ilçeleri de beyaza büründü.

Vatandaşlar kar altında yürüyüş yaptı, kartopu oynadı.

Gümüşhane'de kar yağışı vatandaşları sokağa döktü

Gümüşhane’de etkili olan kar yağışı birkaç saatte 5 santimetreyi aşınca vatandaşlar uzun zamandır bekledikleri manzaranın tadını çıkarmak için caddelere akın etti.

[Fotoğraf: İHA]

Büyük kısmı üniversite öğrencileri ve ailelerden oluşan kalabalık kitleler özellikle 15 Temmuz Zafer Meydanı, Fatih Parkı ve Belediye önündeki parkta buluştu.

[Fotoğraf: İHA]

Müzik eşliğinde horon oynayıp halaylar çeken vatandaşların yanısıra birbiriyle kartopu oynayan gençlerin sesleri gece sessizliğinde caddeleri kapladı.

[Fotoğraf: İHA]

[Fotoğraf: İHA]

Kaynak: TRT Haber, İHA