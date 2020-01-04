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İstanbul'da silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralı04 Ocak 2020 Cumartesi 05:12 - Son Güncelleme 04 Ocak 2020 Cumartesi 05:12
İstanbul Sultanbeyli'de meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı.
Orhangazi Mahallesi'nde seyir halindeki bir araçtan, kaldırımda yürüyen kişiye ateş açıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, otomobil ile kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: TRT Haber
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