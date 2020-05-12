Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini, 253'üncü gününde de sürdürdü.

Salgın nedeniyle sosyal mesafe kurallarının uygulandığı eylemde, 2014 yılında kaybolan oğlu Recep için nöbet tutan Mustafa Deniz, teslim ol çağrısında bulundu.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi.

[Fotoğraf: DHA]

Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen Akar, oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hatice Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu.

Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

[Fotoğraf: DHA]

"Gelin devlete teslim olun"

Ankara Üniversitesi Tarım Mühendisliği son sınıf öğrencisiyken 2014 yılında kaybolan oğlu Recep için oturma eylemini sürdüren Mustafa Deniz, oğluna teslim ol çağrısında bulundu.

Oğlunu almadan eylemine son vermeyeceğini söyleyen Deniz, "Ben, oğlum Recep için buradayım. Oğlumu götürmüşler 6 yıldır hiçbir haber alamıyorum. Ben oğlum için buradayım ve onlardan oğlumu istiyorum. Allah hakkımızı onlardan alsın. Oğlum Recep, gel, oğlum bak devlet size kucak almış. Gelin devlete teslim olun. Annesi hastadır onu buraya getiremiyorum. Perişan olduk" dedi.