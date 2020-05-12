Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, şehirler arası kara yollarında yük taşımacılığı yapan araçların görünürlüğünü ve güvenliklerini artırmak amacıyla kullanılması zorunlu olan yan ve arka koruma çerçevesi, arka işaret levhası ve reflektör başta olmak üzere kazalara etken diğer trafik ihlallerini tespit ve önlemeye yönelik 5-6-7-8 Mayıs'ta ülke genelinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi.

Trafik polislerince 151 bin 978 araç ve sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde, 1570 sürücünün araçta takograf bulundurmadığı, kullanmadığı veya çalışma/dinlenme sürelerine uymadığı, 165 araçta bozuk veya standart dışı ışık donanımı bulunduğu, 517 araçta ise yan ve arka koruma çerçevesi ile arka işaret levhası ve reflektör bulunmadığı tespit edildi.

Denetimler sonucunda 984 araç trafikten menedilirken 27 sürücünün ehliyeti geçici olarak geri alındı. Bu kapsamda tespit edilen toplam 11 bin 389 trafik kuralı ihlaliyle ilgili işlem yapıldı.

Motosiklet sürücülerine denetim

Motosiklet sürücüleri ve yolcularının trafik güvenliğini artırmak amacıyla 9-10 Mayıs'ta ülke genelinde eş zamanlı denetimler yapıldı.

[Fotoğraf: AA]

Trafik ekiplerince 15 bin 614 motosiklet sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde, 1141'i kask kullanmamaktan, 376'sı zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamaktan, 1944'ü diğer kusurlardan olmak üzere toplam 3 bin 461 motosiklet sürücüsüne ceza kesildi.

Denetimlerde çeşitli gerekçelerle 428 motosiklet de trafikten menedildi.