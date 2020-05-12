Haber Giriş: Kaynak: AA
Kısıtlamanın ardından Diyarbakır girişinde yoğunluk
[Fotoğraf: DHA]
Koronavirüs tedbirleri nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamasının kaldırıldığı Diyarbakır'ın girişinde, uzun araç kuyruğu oluştu.
Koronavirüs tedbirleri nedeniyle daha önce seyahat kısıtlamasının uygulandığı Diyarbakır'ın da aralarında bulunduğu 9 kentte, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle kısıtlama sona erdi.
[Fotoğraf: DHA]
Kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte, Diyarbakır'ın giriş ve çıkışlarında araç yoğunluğu yaşandı. Seyahat kısıtlamasının kaldırılmasıyla bu sabah saatlerinde Şanlıurfa yönünden Diyarbakır'a giriş yapmak için kontrol noktalarına gelen sürücüler, kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu.
Polis ekiplerince durdurulan araçlarda kontroller yapılırken, sürücü ve yolculara, koronavirüs tedbirlerine uymaları uyarısında bulunuldu.
Etiketler: seyahat kısıtlaması koronavirüs DiyarbakırSon Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 13:30
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