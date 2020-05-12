Haber Giriş: Kaynak: DHA
Bisiklet hırsızı müşteri sandığı polise yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Bolu'da ocak ayından beri 16 bisiklet çalıp internetten satan kişi, kendisiyle müşteri gibi iletişime geçen polis tarafından yakalandı.
Bolu'da ocak ayından bu yana apartman girişleri ve evlerin önünde bulunan 16 bisiklet çalındı.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bisikletleri çalanın aynı kişi olduğunu tespit etti. Farklı günlerdeki 16 hırsızlık olayının güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, maskeli ve şapkalı şüphelinin Z.K. olduğunu belirledi.
[Fotoğraf: DHA]
Polis, şüphelinin çaldığı bisikletleri internet üzerinden Düzce'de sattığını belirledi. Müşteri gibi davranan polis, hırsızlık şüphelisi ile iletişime geçti. Z.K. de bisikleti müşteri sandığı polise satmaya çalışırken yakalandı. Gözaltına alınan Z.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Bolu bisiklet hırsızı bisikletSon Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 14:11
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