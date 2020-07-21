Bursa'nın Gemlik ilçesinde M.Y., Orhaniye Mahallesi Bakır Sokak'ta bulunan müstakil evini ateşe verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken M.Y.'nin tepkisi ile karşılaştı. M.Y., itfaiye erlerine elindeki baltayla saldırıp uzaklaştırdı. Bunun üzerine Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya müdahale etti.

[Fotoğraf: İHA]

Polisler, adamı biber gazı ile etkisiz hale getirip gözaltına aldı. İtfaiye ekipleri, yangının yan evlere sıçramasını önlerken, ev kullanılmaz hale geldi.